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Происшествия

В Николаеве опоздавший пассажир «заминировал» киевский поезд (видео)

18:50 26 августа 2020
вокзал

25 августа около 22:00 из-за анонимного телефонного сообщения об угрозе взрыва в поезде «Николаев-Киев», полученного от неизвестного мужчины, был остановлен состав и эвакуированы все более 700 пассажиров (напомним, 21 августа из-за сообщения о «минировании» пришлось эвакуировать пассажиров и работников столичного Центрального железнодорожного вокзала, а накануне задержали «минера» киевского супермаркета). Поезд совершил экстренную остановку на железнодорожной станции неподалеку села Явкино Баштанского района Николаевской области. Правоохранители оцепили район возможной опасности.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Баштанского и Ингульского отделов полиции, взрывотехники, кинологи, «скорая» и спасатели. Взрывотехники и кинолог со служебной собакой провели тщательный осмотр вагонов. Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не было выявлено.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, чтобы задержать «минера», понадобилось несколько часов.

Им оказался 36-летний житель Черниговской области. Он пояснил, что направлялся на отдых на Херсонщину. Автобусом он доехал до Николаева и в 21:20 должен был сесть на поезд, но опоздал. От досады решил «отомстить» и догнать поезд, который экстренно был остановлен. «Теракт» придумал от имени некой террористической организации.

Мобильный телефон, с которого злоумышленник, вероятно, совершил звонок, полицейские изъяли. «Минеру» грозит от двух до шести лет заключения.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о переполохе из-за найденной в херсонской многоэтажке «взрывчатки».

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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