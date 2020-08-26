- 19:22 В Киеве 26-27 августа бесплатно покажут фильмы под открытым небом: где, что и когда можно посмотреть
- 19:04 Кабмин ввел ограничения в зеленой карантинной зоне: что запрещено
- 18:50 В Николаеве опоздавший пассажир «заминировал» киевский поезд
- 18:40 Ради удара Зеленского по мячу матч Кубка Украины по футболу отложили почти на час
- 18:40 30-градусная жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце лета и начале осени
- 18:11 Полиция заблокировала движение троллейбусов во "взбунтовавшихся" Черновцах
- 17:57 Если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то Зеленский не досидит до конца каденции, — эксперт
- 17:45 Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"
- 17:19 В Раде обсудили письмо Кравчука о выборах в ОРДЛО: что решили
- 17:14 Умер самый пожилой хоккеист мира
- 17:06 Шаурма больше не в моде: Зеленского засекли в Днепре с бургером
- 16:50 Материковая Украина возобновляет сообщение с Крымом: названа дата
В Николаеве опоздавший пассажир «заминировал» киевский поезд (видео)
25 августа около 22:00 из-за анонимного телефонного сообщения об угрозе взрыва в поезде «Николаев-Киев», полученного от неизвестного мужчины, был остановлен состав и эвакуированы все более 700 пассажиров (напомним, 21 августа из-за сообщения о «минировании» пришлось эвакуировать пассажиров и работников столичного Центрального железнодорожного вокзала, а накануне задержали «минера» киевского супермаркета). Поезд совершил экстренную остановку на железнодорожной станции неподалеку села Явкино Баштанского района Николаевской области. Правоохранители оцепили район возможной опасности.
На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Баштанского и Ингульского отделов полиции, взрывотехники, кинологи, «скорая» и спасатели. Взрывотехники и кинолог со служебной собакой провели тщательный осмотр вагонов. Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не было выявлено.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, чтобы задержать «минера», понадобилось несколько часов.
Им оказался 36-летний житель Черниговской области. Он пояснил, что направлялся на отдых на Херсонщину. Автобусом он доехал до Николаева и в 21:20 должен был сесть на поезд, но опоздал. От досады решил «отомстить» и догнать поезд, который экстренно был остановлен. «Теракт» придумал от имени некой террористической организации.
Мобильный телефон, с которого злоумышленник, вероятно, совершил звонок, полицейские изъяли. «Минеру» грозит от двух до шести лет заключения.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о переполохе из-за найденной в херсонской многоэтажке «взрывчатки».
Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»61
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Начальник военной академии о ДТП с курсантками: "Стыдно, что не смог разглядеть настоящее лицо виновника трагедии"
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 744 мм