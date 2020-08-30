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Происшествия

Обстрел автобуса под Харьковом: суд второй день подряд избирает меру пресечения задержанным

11:48 30 августа 2020
На месте происшествия

В Харькове Киевский районный суд продолжает избрание меры пресечения боевикам, напавшим на автобус с «активистами» организации «Патриоты — За жизнь».

На предыдущем заседании, которое продолжалось до ночи 29 августа, арестовали 9 подозреваемых, а по состоянию на 10:00 30 августа — еще пятерых. Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«На данный момент суд по просьбе прокуратуры уже избрал арест для первой пятерки подозреваемых. Заседание продолжается», — заявил он Укринформу.

Для всех подозреваемых обвинение просит идентичную меру пресечения — арест на 2 месяца без права на залог.

27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с людьми — активистами организации «Патриоты — За жизнь». Трое пострадавших получили ранения от выстрелов из травматического оружия, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с травмами и сотрясением головного мозга. Сразу же после нападения были задержаны 14 человек, а через некоторое время в полиции установили личности еще 35 граждан, которые могут быть причастны к обстрелу автобуса.

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