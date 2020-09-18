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Происшествия

В одесском ресторане открыли стрельбу, есть раненые: первые подробности ЧП (фото, видео)

21:32 18 сентября 2020
ресторан Арарат

Вечером в пятницу, 18 сентября, в курортном районе Одессы Аркадиия раздались выстрелы. Доносились они из расположенного над самым берегом моря популярного ресторана «Арарат» (на фото в заголовке).Напомним, буквально накануне полиция задержала зачинщика нашумевшей перестрелки в Украинке под Киевом.

Со слов очевидцев ЧП, в заведении возникла ссора между двумя группами отдыхающих. Началась потасовка, в ходе которой один из мужчин открыл стрельбу.

По предварительным сведениям, ранены два человека, у одного из них огнестрельные травмы довольно серьезные.

Как сообщили в региональном управлении СБУ, оперативники спецподразделения «К» мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в ресторане, и задержали злоумышленников, устроивших перестрелку.

«Выходцы из кавказского региона устроили стрельбу из огнестрельного оружия. Двое из них получили ранения. Пули попали даже в окна противоположного дома. По оперативной информации, участники стрельбы относятся к одной из организованных преступных группировок региона», — сообщили в спецслужбе.

Сейчас следственно-оперативной группой регионального главка Нацполиции проводятся неотложные оперативно-следственные действия.

Тем временем выяснилось, что двойное убийство в Никополе, в котором подозреваются братья-местные жители, это не бандитские «разборки». Две мужские компании серьезно поссорились из-за женщин.

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