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Происшествия

Смертельный пожар в Харькове: Кабмин принял важное решение

20:03 21 января 2021
заседание правительства

На внеочередном заседании правительства в связи с пожаром в харьковском хосписе была создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, которая будет выяснять причины произошедшего в доме престарелых «Золотое время».

В состав комиссии вошли представители правительства, ГСЧС, МВД и Харьковского горсовета.

По информации и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, в городе проверят все незаконные хосписы и реабилитационные центры.

«В течение буквально двух недель мы обнаружим все такие незаконные объекты, и их деятельность будет жестко прекращена. Те люди, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести самое жестокое наказание. Однозначно будут проведены проверки, должно быть жесткое реагирование всех правоохранительных органов», — сказал Терехов.

По словам главы ГСЧС Украины Николая Чечеткина, из пяти пострадавших в результате пожара в пансионате для пожилых людей, два человека находятся в состоянии средней тяжести, трое в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. Погибло 15 человек. Пятеро госпитализированы. Пожар ликвидировали. Как выяснилось, хоспис был нелегальным, не имел никаких разрешительных документов.
В связи с массовой гибелью пожилых людей, 22 января в Харькове объявлен траур.

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