28.10 / 28.29 33.98 / 34.39
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Число жертв трагедии в харьковском доме престарелых увеличилось

10:08 25 января 2021
Пожар в доме престарелых

Количество жертв, чьи жизни унес пожар в харьковском доме для престарелых, функционировавшем нелегально, увеличилось.

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на областной главк Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из горящего здания.

Таким образом, жертвами смертельного пожара стали уже 16 человек.

Ранее сообщалось, что арендатору сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко суд избрал меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

Эксклюзивный материал с подробностями о пожаре в доме престарелых читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото ГосЧС.

119

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя Каменских

Почему такие большие ступни? Настю Каменских раскритиковали за неумелое пользование фотошопом

Алла и Филипп

Филипп еще пожалеет: Пугачева порвала все связи с Киркоровым и подписалась на Навального

Лиза Галкина

Красавица с пирожком: Лиза Галкина показала свой "обычный" завтрак перед школой

Богданович и Леонтьев

Как живой: опубликованы фото предполагаемого любовника Валерия Леонтьева в гробу

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер