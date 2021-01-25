Число жертв трагедии в харьковском доме престарелых увеличилось

Количество жертв, чьи жизни унес пожар в харьковском доме для престарелых, функционировавшем нелегально, увеличилось.

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на областной главк Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из горящего здания.

Таким образом, жертвами смертельного пожара стали уже 16 человек.

Ранее сообщалось, что арендатору сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко суд избрал меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток.

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Фото ГосЧС.

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