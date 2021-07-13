На Харківщині померла тримісячна дитина: названа ймовірна причина

На Харківщині, де днями затримали підозрюваного у вбивстві жінки сокирою, в обласній лікарні померла тримісячна дитина, за життя якої боролися медики.

Як повідомляє Newsroom, про трагедію повідомила радниця очільника громади Петропілля Лозівського району Ганна Скрипник. Остаточна причина смерті малюка поки що не з'ясована — не виключено, що він міг отруїтися розведеною домашньою сумішшю.

Дитина народилася у малозабезпеченій сім'ї, в якій виховуються ще двоє дітей — 11 і 7 років. Мати немовляти не зверталася до медиків ані під час вагітності, ані після пологів. Жінка його навіть не зареєструвала.

Нагадаємо, що у лікарні Дніпра помер дворічний хлопчик, якому його вітчим перерізав горло. Шанси вижити у нього були мізерними — у дитини помер мозок, а також були пошкоджені артерії та судини.

Ексклюзивний матеріал про цю трагедію і причини, які штовхнули чоловіка на такий жахливий вчинок, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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