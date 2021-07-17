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Події

Стрілянина у Києві: чоловік відкрив вогонь з автомата і закрився з пораненим у квартирі

17:13 17 липня 2021
автомат

У Києві в суботу, 17 липня, відбулася стрілянина. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив в іншого з невстановленої автоматичної зброї, а після цього захопив пораненого і сховався в одній з квартир. Десять днів тому у Голосіївському районі столиці теж сталася стрілянина, тоді поранили поліціянта.

Про нинішню НП повідомляє «Цензор.Нет» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, стріляли о 15:15 на вулиці Уманська, 45 у Солом'янському районі столиці.

Поліція ввела операцію «Сирена», пізніше спецоперацію «Грім».

Як стало відомо, у ході переговорів той, хто стріляв, відчинив вхідні двері і здався поліціянтам. У квартирі виявили й пораненого у ногу чоловіка. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, у кінці червня у Харкові серед білого дня стріляли в заступника директора охоронної агенції «Корпус» Артема Мошенського. Потерпілого у важкому стані госпіталізували.

Перед цим в Олешках на Херсонщині чоловік розстріляв цілу компанію. Поранення отримали три людини у віці від 30 до 65 років. Один з них стік кров'ю і помер. Двоє інших госпіталізовані.

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