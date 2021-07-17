Масове отруєння у літньому таборі на Прикарпатті: у лікарню потрапили семеро підлітків

Діти, які відпочивали у заміському таборі «Делюкс-Кідс-Карпати» у селі Татарів Надвірнянського району, потрапили в інфекційного відділення Яремчанської центральної райлікарні з діагнозом гастроентерит. Раніше схожа ситуація сталася у дитячому таборі селища Сергіївка під Одесою.

Про отруєння в Прикарпатті повідомили в Івано-Франківському обласному управлінні Держпродпотребслужби.



«В інфекційне відділення Яремчанської ЦРЛ станом на 14:00 17.07.2021 року госпіталізували 7 дітей у віці до 16 років. Попередній діагноз постраждалих — гострий гастроентерит. Стан — легкого та середнього ступеня тяжкості. Діти відпочивали у заміському закладі оздоровлення та відпочинку ТОВ» Делюкс-Кідс-Карпати", в с. Татарів Надвірнянського району, заїхали у табір 14.07.2021 року", — йдеться в повідомленні.

В управлінні також повідомили, що розпочато перевірку за фактом отруєння дітей. Відібрано проби готових страв та питної води, а також проведені змиви на кишкову паличку та патфлору. Про результати дослідження у відомстві пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, у Вінницькій області після відвідування ресторану, де святкували випускний, за допомогою до медиків звернулося близько трьох десятків людей, а 17 отруєних потрапили до лікарні. Також допомога була потрібна людям з двох інших підприємств, які відзначали річниці закінчення школи.

На Полтавщині у результаті отруєння невідомою речовиною на лікарняні ліжка потрапили понад десять співробітників «Глобинського м'ясокомбінату».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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