У Дніпрі ніж впав на п'ятирічного хлопчика і пробив йому череп

У Дніпрі, де нещодавно трагічно загинув маленький хлопчик, який отримав важкі травми під час падіння у фонтан, медики обласної лікарні врятували дитину, в голову якої встромився ніж.

Як повідомляє «Відкритий», 5-річний хлопчик постраждав вдома — на нього з шафи впав кухонний ніж і встромився у голову дитини.

«До нас надійшов хлопчик 5 років з глибоким пораненням голови. Його оперативно прооперували, діставши шматок металу. В даний момент стан малюка стабільний, його життю нічого не загрожує», — розповів журналістам директор обласної дитячої лікарні на Космічній Олексій Власов.

Тим часом «Інформатор Дніпро» уточнює, що у поліції підтвердили факт цього нещасного випадку. Інформацію про нього внесли до Єдиного журнал обліку відділення поліції № 3, йде перевірка.

Нагадаємо, що нещодавно у лікарні Дніпра помер 2-річний Михайлик, якому вітчим перерізав горло. Медики намагалися врятувати малюка, але у нього було мало шансів — дитина втратила багато крові, були пошкоджені артерії та судини, а мозок помер.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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