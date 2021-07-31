Тягли за волосся і розгромили машину: в Черкасах байкери з Одеси напали на пару автомобілістів

У Черкасах, на під'їздах до яких напередодні сталася смертельна ДТП, група одеських байкерів напала на молоду пару, яка на своєму авто вирішила обігнати їх колону в центрі міста.

Мотоциклісти не тільки розгромили авто своїх «кривдників», але також побили водія і його дівчину, причому спочатку розправу початку дівчина-байкер, яка схопила свою жертву за волосся і витягла її з машини, а потім до вже лежачої дівчини підійшов чоловік і вдарив її рукою по обличчю.

У цей час інші мотоциклісти били скло в автомобілі.

Подивитися відео з місця подій можна за посиланням.

Згодом побита дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати їм, плювати на машину і бити ланцюгами.

Після побиття молоді люди опинилися в лікарні. У них діагностовано численні травми і удари.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року в Києві мотоцикліст обстріляв перехожих, а після цього в мережу потрапили кадри інциденту за участю байкера, який сильно штовхнув перехожого, котрий нібито вдарив його пакетом.

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