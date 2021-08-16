У порту під Одесою накрили чергову партію «кокаїнових» бананів на 10 мільйонів доларів

Міжвідомча група правоохоронців припинили чергову спробу контрабанди важкого наркотику кокаїну з Латинської Америки в Європу, транзитом через Україну.

«Товар» прибув на іноземному судні в морський торговельний порт «Южний», що під Одесою, в двох вантажних контейнерах з бананами.

Як повідомили у СБУ, 15 серпня оперативники спецслужби в ході поглибленого огляду коробок з екзотичними фруктами виявили 50 брикетів з високоякісним кокаїном. За оцінками експертів, його вартість на «чорному ринку» становить 10 мільйонів доларів.

Розпочато виробництво за статтею «Контрабанда наркотичних засобів». За цей злочин стаття 305 Кримінального Кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Судячи з усього, наркоділки облюбували порти Великої Одеси (Одеський, Чорноморський і «Південний»). Менше тижня тому була виявлена і вилучена аналогічна партія кокаїну. Раніше, 30 червня — ще одна .

Характерно, що 9 серпня правоохоронці рапортували про викриття ними транснаціонального каналу транзитної контрабанди наркотиків з країн Латинської Америки до Євросоюзу, через Україну. За даними української спецслужби, опікувалися цим каналом члени відомої італійської угруповання мафії «Ндрагета» — одного з найбільших у світі.

Як розповіли «ФАКТАМ» у СБУ, тоді оперативну інформацію про контрабандну переправлення великої партії важкого наркотика з південноамериканської країни вони отримали заздалегідь.

«Виявлено 50 брикетів з кокаїном — 60 кілограмів — у контейнері з бананами, який прибув з Еквадору в морський торговельний порт „Південний“, — уточнили „ФАКТАМ“ у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби. — Вартість цієї партії наркотиків за цінами „чорного ринку“ становить понад 10 млн доларів».

Поблизу порту силовики затримали іноземця-співорганізатора наркоконтрабанди, а на одному з ринків Одеської області — ще двох співучасників. За наявною інформацією, це громадяни Румунії, Албанії та України.

Зараз у повідомленні СБУ знову згадується угруповання «Ндрагета», і контрабандні наркотики на десятки мільйонів доларів продовжують надходити.

Таким чином тільки за останні два тижні та тільки в згаданому порту виявлено кокаїну щонайменше на 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше українські спецслужби виявили партію героїну на мільярд гривень і затримали організаторів наркотрафіку з Ірану.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter