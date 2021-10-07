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Події

Два дні не виходила з дому: на Херсонщині син-нелюд до смерті забив рідну матір

16:39 7 жовтня 2021
Кулак

На Херсонщині, як раніше і у Києві, чоловік забив до смерті власну мати.

Як повідомляють у ГУНП в Херсонській області, кілька днів тому до Генічеської районної лікарні з тілесними ушкодженнями шпиталізували 75-річну жінку. Невдовзі вона померла від отриманих травм.

«Тілесні ушкодження жінці за місцем мешкання завдав її 42-річний син. У чоловіка із ненькою виник конфлікт, під час якого син відлупцював матір. Побита жінка два дні не виходила з дому і односельці викликали „швидку“ допомогу», — йдеться у повідомленні.

Фото ГУНП у Херсонській області.

Експерти встановили, що пенсіонерка померла через крововилив у мозок у зв’язку з отриманою закритою черепно-мозковою травмою.

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Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 («Умисне тяжке тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України. Синові потерпілої оголошено підозру, вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу. Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до десяти років.

Нагадаємо, що у Чернігові співробітники поліції затримали чоловіка, який після вбивства матері близько трьох місяців переховувався від слідства. Зловмисник забив її до смерті, замотав тіло у простирадла та закопав у лісі. Він змінив зовнішність та намагався виїхати з країни.

Фото с Pixabay.

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