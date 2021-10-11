Смерть нардепа Полякова: водій таксі зізнався у брехні і змінив свідчення

Водій таксі, у машині якого знайшли народного депутата Антона Полякова, який помер у ніч на 8 жовтня, змінив свідчення, за що його «покарали».

Як повідомляє «ТСН», про це заявив адвокат водія таксі, сказавши, що його підзахисного побили у відділенні за дачу неправдивих свідчень.

«Він дав свідчення. Він не знав і не міг знати, вони щось вживали, не вживали. Він збрехав, що він підібрав його на транспортний зупинці, а насправді, йому його підвезли з іншої машини і попросили доставити додому. Ось і все», — заявив адвокат.

За словами захисника, водій не хотів вплутувати в цю історію інших людей, тому сказав, що забрав нардепа з зупинки і віз: «Ось хлопці його і покарали. Але слідів немає, експертиза не покаже».

Адвокат стверджує, що його підзахисний провів у відділенні майже добу замість трьох годин, і що це суперечить законодавству. Також від захисника приховували інформацію про те, де допитували водія і те, коли його звільнять. Втім, з поліцією водій судитися не буде. «Він звичайних хлопець і просто хоче жити», — додав адвокат.

Показання ж про те, що у машину депутат сів у свідомості, але майже відразу у нього почалася нудота і ніби судоми шиї, підтверджуються. Саме тому водій порушив правила, щоб доставити пасажира у лікарню — його тоді й зупинили патрульні. Поки поліцейські намагалися допомогти Антону Полякову, водій зателефонував до «швидкої».

Прощання з народним депутатом України Антоном Поляковим відбулося у понеділок, 11 жовтня, у Чернгівському обласному філармонійному центрі.

Нагадаємо, що на брифінгу начальник поліції Києва Іван Вигівскій розповів, що нардеп відвідував розважальний заклад в компанії з Русланом Джамбулатовим, після чого деякий час вони їздили на машині нічним Києвом. Коли ж Джамбулатову це набридло, він попросив Полякова дістатися додому на таксі самостійно.

А генерал-лейтенант міліції у відставці і екс-керівник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що метадон, який виявили в крові Полякова, може викликати інсульт, інфаркт, зупинку серця та інші ураження серцево-судинної системи. А у поєднанні з горілкою — це смерть.

У Київській міській прокуратурі після розтину заявляли, що смерть депутата наступила в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Фото зі сторінки Антона Полякова у соціальних мережах.

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