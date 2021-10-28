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Події

Вбивство шестирічної дівчинки під Харковом: з'явилися нові подробиці справи

20:38 28 жовтня 2021
Мирослава

Резонансна справа про вбивство 6-річної Мирослави у Старому Салтові під Харковом продовжує слухатись у Вовчанському районному суді. На черговому засіданні стала зрозумілою стратегія адвокатів підозрюваного та представників постраждалої родини. Про це повідомляє Суспільне.

Сім'я вбитої дівчинки наполягатиме, що до підозрюваного підлітка не застосовували заходів педагогічного та психологічного впливу, незважаючи на всі підстави. І бездіяльність компетентних органів стала не останнім фактором, що спричинив трагедію. Для підтвердження своєї позиції постраждалі та захист домоглися виклику до суду директора школи, де навчався підозрюваний у вбивстві.

Що стосується сім'ї підозрюваного, то мати підлітка продовжує стояти на своїй версії, що син не міг зробити того, в чому його звинувачують, а свої попередні свідчення дав, будучи заляканим. Матір наполягатиме, що шукати потрібно дорослого чоловіка, який був присутній на місці злочину.

Судові засідання із допитом свідків продовжаться 3 листопада.

Нагадаємо, 6-річну Мирославу було вбито 28 липня. Єдиним підозрюваним у злочині став сусід-підліток, з яким дівчинка того вечора вирушила гуляти. Юнакові 13 років, і через вік його помістили не в СІЗО, а до приймальника-розподільника для дітей.

Мати підлітка радила поліції поцікавитися роллю дорослого чоловіка з Харкова, який нібито був на місці злочину. Поліція цю версію не перевіряла. У справі на сьогодні є лише один підозрюваний.

Сім'я вбитої дівчинки вимагатиме моральної компенсації через бездіяльність компетентних органів. Йшлося про суму в 100 млн гривень.

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