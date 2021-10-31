Смертельна ДТП у Харкові: сестра постраждалого повідомила, що її сім’я не має претензій до 16-річного водія Infiniti

Сестра одного з хлопців, які постраждали під час ДТП у Харкові, Марія Кожокіна заявила, що її сім'я не має претензій та образ на 16-річного водія Infinity Миколу Х., передає «Обозреватель».

Дівчина повідомила, що її брат уже прийшов до тями, але нічого не пам'ятає через тяжку травму голови.

Кожокіна шкодує, що батьки неправильно виховали 16-річного Миколу, котрий став «загрозою для суспільства».



«Він ще за великим рахунком дитина, яка хотіла бути крутою й авторитетною перед друзями та знайомими… Така у нього доля… Сподіваюся, він усвідомлює свою провину й в майбутньому житиме та цінуватиме кожну хвилину свого життя», — цитує ресурс слова Кожокіної.



Нагадаємо, смертельна ДТП у Харкові сталася 26 жовтня близько 9 години вечора. 16-річний водій Infiniti на великій швидкості намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора й зіткнувся з Chevrolet. 58-річний водій Chevrolet загинув. Троє пасажирів Infiniti потрапили до лікарні з травмами. Водієві Infiniti загрожує до восьми років ув'язнення.

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