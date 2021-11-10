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Події

Знайдено мертвим ще одного брата дивно загиблого мера Кривого Рогу, — ЗМІ

16:07 10 листопада 2021
Костянтин Павлов

У мережі повідомили про ще одну смерть у родині знайденого застреленим літом цього року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Як повідомляють «Новини Дніпра», родич покійного мера повісився у середу, 10 листопада. Повідомляється, що, за попередньою інформацією, про суїцид Бориса Павлова, двоюрідного брата Костянтина Павлова, повідомила у поліцію його громадянська дружина.

Про покійного відомо, що йому було близько 50 років і що він довго хворів на туберкульоз.

Пізніше «УНН» з посиланням на обласну поліцію підтвердило факт смерті Бориса Павлова. Його знайшли вдома. За попередніми даними, передсмертної записки не було.

Нагадаємо, що Костянтина Павлова у серпні 2021 року знайшли у будинку у селі Вільне на Дніпропетровщині. Поруч із його тілом лежала рушниця. У поліції схилялися до того, що він наклав на себе руки.

Невдовзі після цього було знайдено мертвим брата мера Андрія Павлова. Озвучувалась версія, що він отруївся неякісним алкоголем.

Фото Костянтина Павлова із сайту мерії Кривого Рогу.

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