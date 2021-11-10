26.03 / 26.21 30.00 / 30.31
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

ЗМІ назвали причину самогубства брата мера Кривого Рога

22:55 10 листопада 2021
ЗМІ назвали причину самогубства брата мера Кривого Рога

У Кривому Розі назвали причину суїциду двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова Бориса. Як повідомила в інтерв'ю місцевому виданню «Свої» співмешканка покійного Надія Тесленко, фатальне рішення він ухвалив після того, як лікарі відмовили йому в операції на кишечнику у Криворізькій міській лікарні № 2, повідомляє APnews.

За її словами, медики пояснили свій вердикт супутнім захворюванням — туберкульозом.

Нагадаємо, тіло самого Костянтина Павлова у серпні 2021 року знайшли у будинку у селі Вільне, де він мешкав. Однією з головних версій причин його смерті також є самогубство — поруч з тілом лежала рушниця.

Незабаром було знайдено мертвим брата мера Андрія Павлова — він нібито отруївся неякісним алкоголем.

Колаж Інформатор Кривий Ріг

353

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерка

Коли пенсіонери отримають пенсії у листопаді: у ПФУ назвали терміни виплати

бізнес

Виплати на ФОП не повинні перевищувати 20%: які обмеження можуть загрожувати підприємцям

пенсія

Пенсії за вислугу років: хто може втратити і як цього уникнути

ФОП

Не пізніше 20-го числа: у податковій зробили важливе попередження для платників єдиного податку з ФОП першої та другої груп

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.