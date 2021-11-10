ЗМІ назвали причину самогубства брата мера Кривого Рога

У Кривому Розі назвали причину суїциду двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова Бориса. Як повідомила в інтерв'ю місцевому виданню «Свої» співмешканка покійного Надія Тесленко, фатальне рішення він ухвалив після того, як лікарі відмовили йому в операції на кишечнику у Криворізькій міській лікарні № 2, повідомляє APnews.

За її словами, медики пояснили свій вердикт супутнім захворюванням — туберкульозом.

Нагадаємо, тіло самого Костянтина Павлова у серпні 2021 року знайшли у будинку у селі Вільне, де він мешкав. Однією з головних версій причин його смерті також є самогубство — поруч з тілом лежала рушниця.

Незабаром було знайдено мертвим брата мера Андрія Павлова — він нібито отруївся неякісним алкоголем.

Колаж Інформатор Кривий Ріг

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