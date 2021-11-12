Резонансна ДТП у Харкові: у прокуратурі озвучили результат експертизи водія Toyota Land Cruiser

Водій, який збив напередодні на пішохідному переході двох підлітків у Харкові, перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Як повідомляє «Суспільне», хімічний аналіз сечі 34-річного водія Toyota Land Cruiser показав наявність метадону.

Спікер обласної прокуратури Дмитро Чубенко також розповів журналістам, що сам водій це заперечував і казав, що ДТП скоїв, оскільки «відволікся на телефон».

«З його слів, офіційно ніде не працює. Здав кров та сечу після ДТП. Чоловік пояснив, що збив людей, бо відволікся на телефон. Також водій повідомляє, що не був у стані наркотичного сп'яніння за кермом» , — зазначив Чубенко і додав, що у 2020 році цей чоловік був фігурантом кримінального провадження, пов'язаного з наркотиками, але справу закрили — наразі підставу та законність цього перевіряє прокуратура.

Вже цього року водій скоїв кілька правопорушень. Так, місяць тому на нього склали адмінпротокол через ДТП без травмованих. 2021 року він отримав вирок у справі про крадіжку фотоапарата — три роки позбавлення волі з відстрочкою на рік.

«Людина скоїла новий злочин в умовний термін, тому, за рішенням суду, можливе додавання частково або повністю трьох років позбавлення волі до вироку за ДТП» , — сказав Чубенко.

Тим часом «Обозреватель» пише, що водія звуть Дмитро Лисенко і що крадіжку він скоїв у червні 2020 року — чоловік пробрався до сусіда по комунальній квартирі та забрав у нього фотоапарат Canon 5D Mark III з об'єктивом Canon EF50 мм f/1,4 USM. Сума вкраденого становила майже 30 тисяч гривень. Пізніше з'ясувалося, що він здав техніку в ломбард, а через кілька днів викупив назад і нібито повернув сусідові.

Джерело видання також відзначило, що під час розслідування випливли «справи» Лисенка з наркотиками. Проте протягом останніх п'яти років чоловік не звертався за допомогою до міського психоневрологічного диспансеру. У рішенні суду про крадіжку також зазначалося, що Лисенка має вищу освіту, що він не одружений, офіційно не працює і є учасником бойових дій.

Нагадаємо, що винуватець нещодавньої смертельної ДТП у Харкові — неповнолітній Миколай, який мчав через перехрестя на червоне світло і врізався в автомобіль, водій якого загинув, також був «на умовному» терміні — йому дали відстрочку за вироком за напад у супермаркеті.

Фото прокуратури Харківщини.

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