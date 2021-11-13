26.10 / 26.31 29.78 / 30.16
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Резонансна ДТП у Харкові: прокуратура оскаржить суму застави для водія Toyota Land Cruiser

11:37 13 листопада 2021
підсудний

Харківські прокурори незадоволені рішенням судді у справі про гучну ДТП на проспекті Науки. Чоловік на Toyota Land Cruiser збив на переході двох підлітків, але завдяки лояльності судді може вийти на свободу, сплативши 340,5 тис. гривень. Обвинувачення вимагає у тридцять разів збільшити суму застави за водія-порушника. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Прокурори не бачать причин виявляти поблажливість до затриманого за ДТП. Підозрюваний не співпрацює зі слідством, на суді теж відмовився свідчити, пославшись на своє конституційне право. Тим часом уже підтвердилося, що водій перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Більше того, раніше чоловік отримав умовний термін за крадіжку.

Затриманому чоловікові 34 роки

Наявність у підслідного дорогого автомобіля теж натякає, що занижувати суму застави немає причин. Прокурори вимагатимуть, щоб вийти з СІЗО підозрюваний зміг лише за умови сплати 10 млн гривень, як на тому відпочатку наполягало звинувачення.

Прокурори вважають, що суддя була надто лояльною до підслідного

Нагадаємо, ДТП на проспекті Науки у Харкові сталося 11 листопада. Водій їхав на червоне світло та на переході збив 13-річних хлопчика та дівчинку. Підлітки вижили дивом, але зараз у лікарні зі струсом мозку, ранами та забоями.

348

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

гроші пенсія

Мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж: що зміниться з 1 грудня

Maruv

Maruv вирішила «заробити» на непристойних фото від відомих людей

Гривні

Деяким пенсіонерам на півтори тисячі грн підвищать виплати: кому і коли чекати збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.