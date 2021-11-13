Резонансна ДТП у Харкові: прокуратура оскаржить суму застави для водія Toyota Land Cruiser

Харківські прокурори незадоволені рішенням судді у справі про гучну ДТП на проспекті Науки. Чоловік на Toyota Land Cruiser збив на переході двох підлітків, але завдяки лояльності судді може вийти на свободу, сплативши 340,5 тис. гривень. Обвинувачення вимагає у тридцять разів збільшити суму застави за водія-порушника. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Прокурори не бачать причин виявляти поблажливість до затриманого за ДТП. Підозрюваний не співпрацює зі слідством, на суді теж відмовився свідчити, пославшись на своє конституційне право. Тим часом уже підтвердилося, що водій перебував за кермом у стані наркотичного сп'яніння. Більше того, раніше чоловік отримав умовний термін за крадіжку.

Затриманому чоловікові 34 роки

Наявність у підслідного дорогого автомобіля теж натякає, що занижувати суму застави немає причин. Прокурори вимагатимуть, щоб вийти з СІЗО підозрюваний зміг лише за умови сплати 10 млн гривень, як на тому відпочатку наполягало звинувачення.

Прокурори вважають, що суддя була надто лояльною до підслідного

Нагадаємо, ДТП на проспекті Науки у Харкові сталося 11 листопада. Водій їхав на червоне світло та на переході збив 13-річних хлопчика та дівчинку. Підлітки вижили дивом, але зараз у лікарні зі струсом мозку, ранами та забоями.

348

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter