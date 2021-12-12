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Події

«Отруєння невідомою речовиною»: на Львівщині після хокейного матчу діти поскаржилися на погане самопочуття

17:05 12 грудня 2021
хокей

У місті Новояворівську Львівської області після хокейного матчу допомога лікарів знадобилася десяти юним глядачам. Четверо дітей відправлено до лікарні. Медики кажуть, що неповнолітні пацієнти отруїлися невідомою речовиною. Про це повідомили у Львівській облдержадміністрації.

Хокейний матч на «Льодовій арені» проходив удень 11 грудня, а про погіршення самопочуття дітей стало відомо пізно увечері. Наразі четверо дітей лежать у міській лікарні Новояворівська. Їхній стан задовільний.

Департамент з питань цивільного захисту населення з'ясовує, чим могли отруїтись діти на спортивному заході. Повідомлено відповідні служби.

Нагадаємо, випадки масового отруєння дітей раніше фіксували у спортивному таборі на Прикарпатті, у школах Хмельницького та Києва.

Фото архів wikimedia.org

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