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Справа дніпровського стрільця Рябчука: комісія підтвердила факти нестатутних відносин у частині

10:47 9 лютого 2022
Комісія МВС у Дніпрі

Після трагедії у Дніпрі, коли нацгвардієць убив чотирьох товаришів по службі та жінку з відомчої охорони підприємства «Південмаш», поранивши ще п'ятьох, комісія зафіксувала факти позастатутних стосунків у частині, де служив Артемій Рябчук.

Про це повідомляє перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. За його словами, це вже підтвердив первинний аналіз анкетування, проведеного у військовій частині. Отримані дані будуть надіслані до Держбюро розслідувань.

Водночас, він звернув увагу на те, що такі факти позастатутних відносин «не свідчать про мотиви розстрілу». Мотиви все ще нам не відомі. Їх з'ясовуватиме ДБР у рамках попереднього розслідування. Завдання службового розслідування, яке проводить МВС, полягає у тому, щоб дізнатися про моральний та психологічний клімат у колективі, перевірити процеси відбору та підготовки персоналу, дотримання порядку військової служби тощо. Ми покроково встановлюємо обставини, пов'язані з відхиленням від правил, і маємо вжити заходи, щоб унеможливити повторення таких надзвичайних ситуацій", — додав Євген Єнін.

Перший заступник міністра також повідомив, що комісія встановила порушення порядку та організації несення служби, що призвело до трагедії. Зокрема, не дотримувався порядок доступу до кімнати для зберігання зброї та до зброї.

«І добрі новини. Госпіталізовані військовослужбовці, дякувати Богові, одужують. Частину з них уже виписано з реанімації. Вже наприкінці цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ретельної доповіді», — додав Єнін.

Нагадаємо, що після затримання нацгвардієць повністю визнав свою провину, проте невдовзі відмовився від своїх слів, заявивши, що на нього «тиснули психологічно».

Ексклюзивний матеріал «Розстріл у Дніпрі: Рябчук писав додому, що сподівається на появу нового комбата, який наведе дисципліну» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Євгена Єніна у соціальних мережах

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