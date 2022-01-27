Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: з'явилося відео затримання

У мережу виклали кадри затримання нацгвардійця Артема Рябчука, який на території «Південмашу» відкрив вогонь з автомата, вбивши п'ятьох людей. Ще п'ятеро поранених потрапили до лікарень Дніпра.

Відео публікує «Х.й Харків». На відео видно, як правоохоронці підбігають до військовослужбовця, який лежить на снігу. Зброї поряд не було — вона знаходилась на дорозі за кілька метрів від Рябчука.

У бійні на «Південмаші» загинули четверо нацгвардійців та жінка з відомчої охорони.

У лікарні Мечникова нещодавно закінчилися операції, які тривали з 7-ї години ранку. Головний лікар лікарні Сергій Риженко розповів про стан здоров'я поранених, зазначивши, що один із нацгвардійців перебуває в реанімації, і що сильно постраждала 22-річна дівчина, за життя якої зараз борються медики.

Після затримання стрілець розповів, що стріляв у начальника варти, його помічника, військовослужбовців-контрактників та строковиків. Співробітницю відомчої охорони було вбито, оскільки жінка не хотіла випускати стрілка з території заводу — він поцілив їй у голову.

Фото поліції Дніпропетровщини

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