«Гарантією буде моє слово»: Венедіктова звернулася до Ярославського у зв'язку з гучним ДТП

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова закликала президента бізнес-групи DCH Олександра Ярославського повернутися в Україну. А також заявила, що гарантує об'єктивне, швидке та неупереджене розслідування справи щодо смертельної ДТП за участі кортежу бізнесмена. Про це вона заявила на брифінгу в Харкові, повідомляє Укрінформ.

«Слідство працює. Для того, щоб не було ні в кого жодних сумнівів, мені здається, зараз може якраз правильно буде звернутися до пана Олександра Владленовича (Ярославського — Авт.). Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, а я обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого у політичні ігри, давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну, я вам обіцяю, що все буде по закону. Все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії. Тут гарантією моє слово буде», — сказала вона.

Генпрокурор зазначила, що у Харкові цю тему дуже активно обговорюють.

«Замовчувати цю тему ніхто не буде, а з іншого боку і забалакувати її ніхто не буде. Дійсно є той факт, що кортеж пана Ярославського збив на смерть людину», — сказала Венедіктова.

Вона також додала, що Офіс генпрокурора проведе повноцінне розслідування й щодо співробітників Нацполіції Харківської області і прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Як писали «ФАКТИ», 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ — Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода й поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

Пізніше на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати завідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

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