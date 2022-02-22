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Події

Повісився на бинті: у лікарні під Дніпром чоловік вчинив суїцид

11:35 22 лютого 2022
суїцид

На Дніпропетровщині сталася ще одна НП — у Павлограді чоловік скоїв самогубство під час проходження лікування у стаціонарі.

Інцидент стався у Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Пацієнта терапевтичного відділення було виявлено повішеним на бинті, закріпленому на металевому обладнанні, повідомляє «Дніпро Інфо».

Чоловіку було 72 роки. Що стало мотивом для такого вчинку, невідомо.

Правоохоронці встановлюють всі обставини того, що сталося.

Нагадаємо, десять днів тому у СІЗО Харкова повісився 17-річний юнак, якому інкримінували грабіж, крадіжку та шахрайство.
В Одесі жінка вчинила суїцид, кинувшись під поїзд.

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