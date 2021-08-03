Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: з'явилися нові подробиці про підозрюваного

13-річний підліток, якого підозрюють у вбивстві шестирічної Мирослави Третяк із села Старий Салтів, що у Харківській області, у день, коли загинула дівчинка, був п'яний.

Вовчанський районний суд Харківської області, задовольняючи клопотання сторони обвинувачення, ухвалив рішення про направлення підлітка до приймальника-розподільника. У судових матеріалах, зокрема, зазначається, що з будинку підозрюваного були вилучені випрані підлітком речі, а недалеко від місця злочину — «цеглина з нерівними краями. з нашаруванням речовини бурого кольору».

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 липня з 16:00 до 18:00 неповнолітній, будучи у стані алкогольного сп'яніння, знаходячись у приміщенні покинутого будинку … на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті іншій людині … навмисне завдав потерпілій не менше 10 ударів тупим твердим предметом в область голови, а саме лівої і правої вушних раковин, потиличної частини, в результаті чого постраждала від отриманих травм померла на місці вчинення кримінального правопорушення», — йдеться в матеріалах суду.

Відзначається також, що підліток під час судового засідання підтвердив свою причетність до злочину, розповівши, що «завдав дівчинці тілесні ушкодження, а потім залишив її без свідомості і пішов до себе додому».

Нагадаємо, що мама підлітка стверджувала, що разом з дітьми на прогулянці був третій — дорослий чоловік. Однак в поліції назвали цю версію божевільною.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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