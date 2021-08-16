Смерть мера Кривого Рогу: у будинку загиблого знайшли дві записки

Під час обшуку в будинку загиблого мера Кривого Рогу поліціянти знайшли дві записки. Про це повідомляє місцевий блогер Олег Єрмолінський.

На кухонному столі заміського будинку Павлова, де знайшли його тіло, лежали дві записки, написані, ймовірно, його рукою. В них інструкції по догляду за його домашніми тваринами.

Передсмертної записки, яка б пояснювала причини самогубства, так і не знайшли.

Можливо, знайдені записки з інструкціями могли бути написані й раніше. Відомо, що мер з сім'єю їхали на відпочинок, звідки Костянтин Павлов повернувся завчасно.

За словами оточення Павлова, ніяких ознак, які б вказували на депресію або пригнічений стан у мера, не помітили. Напередодні він провів робочу нараду, жартував, усміхався.

Вдома у нього не було охорони. Машиною він керував сам.

Нагадаємо, що тіло міського голови Костянтина Павлова в його будинку в селі Вільне 15 серпня виявила його помічниця, яка приїхала на прохання дружини, тому що її чоловік перестав виходити на зв'язок. Біля тіла лежав мисливський карабін «Сайга», що належав покійному.

У поліції розглядають три версії смерті міського голови Кривого Рогу — вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю.

Як повідомляли «ФАКТИ», дружина Павлова відмовилася давати будь-які свідчення у справі загибелі чоловіка, пославшись на статтю Конституції.

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