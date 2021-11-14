Після дивної смерті чоловіка та його братів вдова мера Кривого Рогу зробила заяву щодо самогубства

Вдова мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, що загинув за дивних обставин, Олена Павлова заявила, що ні вона ні її син Юрій не збираються закінчувати життя самогубством.

«У нашій сім'ї за останні три місяці — три смерті. Усі — молоді чоловіки від 44-х до 50 років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина Юри немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь, не збираємося закінчувати життя самогубством, у нас новий газовий котел, нова електропроводка вдома, в машині справні гальма, і їздимо ми також дуже акуратно. Мій син Юрій жодного разу в житті не вживав наркотиків, ніколи не був на жодному обліку в наркодиспансері. Ще раз повторю — життя самогубством ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, ні родичі закінчувати не маємо наміру», — сказала вона.

Як писали «ФАКТИ», менше ніж за три місяці в сім'ї Павлових сталося три трагедії — були знайдені мертвими мер міста Костянтин Павлов, рідний брат Костянтина — Андрій Павлов та двоюрідний брат — Борис Павлов. Усі трагедії сталися за дивних обставин та їхні справжні причини досі не встановлені.

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