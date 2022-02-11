Смертельна ДТП із кортежем Ярославського: в компанії бізнесмена розповіли про причину польоту до Лондона

В компанії бізнесмена Олександра Ярославського, чий кортеж потрапив у ДТП, під час якої загинула людина, пояснили його від'їзд до Лондона.

На сайті компанії наголошується, що поїздка до Великобритарії «має плановий характер і здійснюється, щоб провести час із сім'єю, оскільки у дітей розпочинаються канікули».

Стверджується, що на ранок 11 лютого в Лондоні було заплановано концерт, на якому мав виступати син бізнесмена, а квитки для Олександра Ярославського з дружиною були заброньовані ще 18 січня цього року.

«З 12 по 19 лютого заплановано сімейний лижний відпочинок під час шкільних канікул. Готель для цих цілей був оплачений 28.01.2022» , — зазначили у компанії та заявили про готовність надати ЗМІ підтверджуючі документи.

Нагадаємо, що у ДБР порушили справу щодо фальсифікації матеріалів в історії з ДТП із кортежем бізнесмена Олександра Ярославського.

Справа у тому, що прокурори та поліцейські вирішили, що чоловік, який сам прийшов до слідчих і зізнався у ДТП, «просто бреше» — вночі слідчі дії проводилися за місцем проживання бізнесмена.

У поліції з'ясували, що загиблий під колесами автомобілів — 36-річний житель Чугуївського району Харківської області.

Фото Pixabay

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