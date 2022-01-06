Резонансна ДТП у Харкові: справа 16-річного «гонщика» потрапила до судді, яка раніше засудила хлопця до умовного покарання

У Харкові готується судовий процес над 16-річним Миколою Х., який 26 жовтня без прав за кермом Infinity влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна. У справі вже обрали суддю, і вона Миколі знайома — півроку тому Тетяна Янцовська зачитала підлітку вирок про умовне покарання за стрілянину в торговому центрі.

Про цікавий вибір судді автоматичною системою розповів адвокат Ігор Черняк. На процесі він представлятиме інтереси сім'ї загиблого у ДТП водія. 58-річний водій Шевроле, в якого в'їхали підлітки на Infinity, загинув на місці.

Нова справа проти Миколи Х. слухатиметься у Червонозаводському районному суді Харкова. Підготовче судове засідання призначене на 19 січня.

Одразу після ДТП та затримання неповнолітнього водія у поліції підтвердили, що у юнака були проблеми із законом. На підлітка складали протоколи про керування без прав, про перевищення швидкості та про інші порушення правил дорожнього руху. Крім того, пам'ятають у Харкові про інші «подвиги» юнака: у 2019 році він стріляв у людей із пневматичного пістолета у торговому центрі. Тоді постраждали мати та брат приятельки Миколи. Жінці пострілом було пошкоджено щоку, молодику постріл влучив у голову. Підсудний того разу вину визнав. Юнака змусили компенсувати 23 тис. гривень за моральні збитки та витрати на лікування.

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