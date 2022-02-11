Був тричі засуджений та вживав наркотики: встановлено особу загиблого в ДТП за участю кортежу Ярославського

Поліція встановила особу пішохода, який загинув унаслідок ДТП за участю кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського на 534 км автотраси Київ — Харків-Довжанський ввечері 9 лютого.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, н им виявився раніше засуджений чоловік.

«Загиблий чоловік виявився раніше тричі судимим, після чергової відсидки його було звільнено з колонії 31 грудня 2021 року», — написав журналіст на своїй сторінці у соцмережі.

Згідно отриманої інформації з власних джерел, загиблий перебував на обліку у Чугуївському райвідділі поліції за виготовлення та зберігання наркотиків (ст. 309 ч.1 Кримінального Кодексу) та крадіжки майна громадян (ст. 185, ч.2 та 3 Кримінального Кодексу). Поліція конфісковувала у ньогоекстракт опію, а його мати кілька разів зверталася до поліції через сімейні скандали та погрози побоїв. Його неодноразово було помічено у протиправній поведінці на Чугуївському центральному ринку. Такожполіція кілька разів виносила попередження за уживання алкогольних напоїв у громадському місці (ст. 178 ч. 1 Кримінального кодексу).

Як повідомлялося, 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ — Харків-Довжанський невстановлений автомобіль, що рухався з боку міста Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода й поїхав із місця події. Унаслідок ДТП пішохід загинув. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці).

«Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що на місці аварії було знайдено автомобільні номери з кортежу президента групи DCH Олександра Ярославського.

Пізніше у пресслужбі DCH заявили, що за кермом авто була людина, яка працює в одній із допоміжних служб DCH.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у зв'язку зі спробою приховати злочин та надати завідомо неправдиві свідчення розслідування ДТП буде передано Головному слідчому управлінню Нацполіції, а начальника ГУ НП у Харківській області Станіслава Перліна буде звільнено.

11 лютого Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом притягнення завідомо невиннного до кримінальної відповідальності (ч.2 ст. 372 КК України).

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